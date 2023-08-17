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Три российских самолета пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии

13:13
  • четверг
  • 17 августа 2023

Пойти на такое пришлось из-за непогоды

Три самолета российских авиакомпаний пересекли закрытые для нас воздушные границы Финляндии и Эстонии во время полета в/из Калининграда.

Борты "России", "Уральских авиалиний" и Nordwind во время полета над нейтральными водами столкнулись с непогодой. Было решено лететь через Финляндию и Эстонию.

Аэронавигационные службы двух недружественных стран помогли обеспечить безопасное обслуживание российских самолетов, подчеркнули в Росавиации. Наша страна поблагодарила их и пообещала ответить тем же, если потребуется.

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