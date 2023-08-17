Запрещенный нацбатальон "Азов" вернулся на фронт

Это подтвердили украинские власти

Националистическое формирование "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в России) возобновило выполнение задач в зоне боевых действий на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 17 августа, рассказал временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

По словам Уршаловича, 15 августа данный нацбатальон уже проводил боевые операции. в районе Серебрянского лесничества.

По данным украинских средств массовой информации, националистов из этого батальона также видели в зоне боевых действий на артемовском направлении, сообщает ТАСС.

Ранее Турция согласилась выдать пятерых азовцев Украине, при этом подчеркивалось, что они не будут воевать против России. Однако в июле командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что освобожденные азовцы "готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", при этом для него какого-то запрета на возвращение боевиков на поле боя нет.

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