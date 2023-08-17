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В Литве призвали готовиться к закрытию границы с Белоруссией

13:59
  • четверг
  • 17 августа 2023

Вильнюс усматривает угрозу с белорусской стороны

Литва должна быть готова к тому, чтобы по договоренности с другими странами региона одновременно с ними полностью закрыть границу с Белоруссией. Об этом заявила в четверг, 17 августа, литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.
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По словам политика, "необходимо подготовиться к альтернативному решению по охране границы". Для этого Вильнюс с союзниками должен наметить план действий, чтобы быть готовым к синхронному закрытию границы с Белоруссией.

Ожидается, что 28 августа власти Литвы и Польши проведут на эту тему консультации, сообщает ТАСС.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что якобы в рамках выполнения союзнических обязательств, в формате так называемого "Люблинского треугольника" Украина, Польша и Литва подписали соглашение об углублении военного, технического, экономического сотрудничества еще в 2020 году.

Российский лидер Владимир Путин указывал, что целью польско-литовской коалиции является последующая оккупация Украины.

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