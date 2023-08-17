ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд изберет меру пресечения подозреваемому в причастности ко взрыву в Махачкале

14:48
  • четверг
  • 17 августа 2023

В результате пожара и взрыва вечером 14 августа погибли 35 человек

Сегодня изберут меру пресечения подозреваемому в причастности ко взрыву в Махачкале. Как сообщают информагентства, его уже доставили в Басманный суд Москвы.

По версии следствия, 34-летний Эльдар Насрулаев устроил незаконный склад в автосервисе, где он хранил сто тонн аммиачной селитры. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

В результате пожара и взрыва вечером 14 августа погибли 35 человек, 84 пострадали. Уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.