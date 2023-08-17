Суд изберет меру пресечения подозреваемому в причастности ко взрыву в Махачкале

В результате пожара и взрыва вечером 14 августа погибли 35 человек

Сегодня изберут меру пресечения подозреваемому в причастности ко взрыву в Махачкале. Как сообщают информагентства, его уже доставили в Басманный суд Москвы.

По версии следствия, 34-летний Эльдар Насрулаев устроил незаконный склад в автосервисе, где он хранил сто тонн аммиачной селитры. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

В результате пожара и взрыва вечером 14 августа погибли 35 человек, 84 пострадали. Уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.

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