ВС России уничтожили пункты управления дронами

В ДНР и Запорожской области

Российская армия поразила два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Они располагались в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области, заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) подбили 18 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях.

Кроме того, в районе Серебрянки (ДНР) ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и складу боеприпасов.

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