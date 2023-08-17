ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили пункты управления дронами

14:18
  • четверг
  • 17 августа 2023

В ДНР и Запорожской области

Российская армия поразила два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Они располагались в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области, заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) подбили 18 украинских беспилотников  в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях.  

Кроме того, в районе Серебрянки (ДНР) ВС России ударили по командно-наблюдательному пункту подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и складу боеприпасов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащий ВС
Военнослужащий ВС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.