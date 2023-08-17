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Мишустин призвал молодежь идти работать в российскую промышленность

14:18
  • четверг
  • 17 августа 2023

В стране "есть чем заниматься"

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия. Глава кабмина подчеркнул, что "у нас есть чем заниматься в стране".

Мишустин пригласил молодых россиян прийти работать на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектировать двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Он подчеркнул, что в России в настоящее время "тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение", сообщает ТАСС.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что российским оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов для развертываемых производственных мощностей. Он подчеркнул, что предприятиям ОПК необходимо "оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены".

В апреле во время посещения НПО Лавочкина Мишустин затронул тему целевого набора квалифицированных кадров в космической отрасли. Особую роль в привлечении специалистов играют научные центры наподобие того, что сегодня строится в Москве в Филевской пойме.

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Михаил Мишустин во время посещения предприятия "ОДК-Кузнецов"
Михаил Мишустин во время посещения предприятия "ОДК-Кузнецов"
Михаил Мишустин во время посещения предприятия "ОДК-Кузнецов"
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