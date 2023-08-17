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Швеция отправит Украине военную помощь на 314 млн долларов

14:38
  • четверг
  • 17 августа 2023

Парламент королевства дал добро

Риксдаг (парламент Швеции) в четверг, 17 августа, проголосовал за выделение Украине нового пакета военной помощи в размере 3,4 млрд крон (314 млн долларов).

Как уточнила пресс-служба законодательного органа, речь идет о помощи "в виде запасных частей и предметов первой необходимости на сумму не более 1,1 млрд шведских крон, а также в виде боеприпасов и компонентов боеприпасов, оборудования для разминирования и транспортных средств на сумму не более 2,15 млрд крон", сообщает ТАСС.

При этом российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал, что Вооруженные силы Украины применяют военную помощь стран Запада против мирного населения. В частности, "смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов".

Однако не все американские политики поддерживают накачку Украины оружием за счет налогоплательщиков США. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что "мы даже не закончили финансирование собственных вооруженных сил, а администрация Байдена анонсирует новый пакет военной помощи Киеву".

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