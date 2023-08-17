Столтенберг: НАТО будет помогать Украине до ее победы

Украинцы продвигаются, но ситуация неопределенная

НАТО будет поддерживать Украину до ее победы. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло.

"НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне", - приводит его слова ТАСС.

При этом Столтенберг не сказал ничего определенного про поставки вооружения, в частности, истребителей, и о результатах контрнаступления.

"Украинцы стабильно продвигаются, хотя ситуация остается крайне неопределенной", - отметил он.

Ранее начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО, если откажется от части своих территорий в пользу России. Позднее он отказался от своих слов и назвал их "ошибкой в рамках масштабной дискуссии".

Сам Столтенберг неоднократно отказывался обсуждать вопросы украинского урегулирования без участия официального Киева.

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