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В НАТО не увидели изменений в ядерных силах России

14:59
  • четверг
  • 17 августа 2023

Оснований принимать какие-либо меры нет

Североатлантический альянс не наблюдает никаких изменений в ядерных силах РФ, которые заставили бы НАТО предпринимать меры. Такое заявление сделал в четверг, 17 августа, генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.
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Как отметил политик в эфире Dagbladet TV, "до сих пор мы не видели ничего, что требовало бы этого с нашей стороны" с точки зрения ядерных арсеналов.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал условия для применения Россией ядерного оружия. По его словам, это может произойти в случае отторжения российских территорий во время украинского контрнаступления. Политик призвал врагов России молиться на наших воинов, которые не дают разгореться мировому ядерному пожару.

При этом бывший офицер разведывательных войск США Скотт Риттер отмечал, что американские граждане недооценивают угрозу применения оружия массового поражения, в том числе и тактических ядерных боеголовок. Он подчеркнул, что применение тактического ядерного оружия является одним из наиболее вероятных последствий империалистической политики американских властей.

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