ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол России опроверг желание граждан КНДР участвовать в спецоперации

15:18
  • четверг
  • 17 августа 2023

Дипмиссия не занимается привлечением северокорейцев к участию в СВО

Военные или добровольцы из числа граждан КНДР не заявляли о желании присоединиться к специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил в четверг, 17 августа, посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

Дипломат подчеркнул в комментарии RTVI, что "посольство Российской Федерации не помогает добровольцам, желающим принять участие в СВО".

Власти Северной Кореи ранее неоднократно высказывались в поддержку российской спецоперации на Украине, но отвергали обвинения Киева и западных стран в оказании военной помощи и поставках оружия России. Министерство иностранных дел КНДР подчеркивало, что такие сообщения "являются самой абсурдной манипуляцией общественным мнением и не достойны каких-либо комментариев".

Между тем западным СМИ выяснили, что украинские войска используют северокорейские ракеты для установок "Град". По данным журналистов, речь идет об устаревших морально и физически ракетах, ранее захваченных неназванной страной у КНДР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пхеньян, Северная Корея
Пхеньян, Северная Корея
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.