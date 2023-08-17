Посол России опроверг желание граждан КНДР участвовать в спецоперации

Дипмиссия не занимается привлечением северокорейцев к участию в СВО

Военные или добровольцы из числа граждан КНДР не заявляли о желании присоединиться к специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил в четверг, 17 августа, посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

Дипломат подчеркнул в комментарии RTVI, что "посольство Российской Федерации не помогает добровольцам, желающим принять участие в СВО".

Власти Северной Кореи ранее неоднократно высказывались в поддержку российской спецоперации на Украине, но отвергали обвинения Киева и западных стран в оказании военной помощи и поставках оружия России. Министерство иностранных дел КНДР подчеркивало, что такие сообщения "являются самой абсурдной манипуляцией общественным мнением и не достойны каких-либо комментариев".

Между тем западным СМИ выяснили, что украинские войска используют северокорейские ракеты для установок "Град". По данным журналистов, речь идет об устаревших морально и физически ракетах, ранее захваченных неназванной страной у КНДР.

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