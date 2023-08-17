В столице продолжается строительство южного участка МСД

Чтобы не останавливать движение по Московской кольцевой автодороге, строители создали защитный экран

Четыре эстакады, два тоннеля и мост через реку Битца. В столице на активную фазу строительства вышел самый южный участок Московского скоростного диаметра. Проходит он от МКАДа до автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе".

Самая южная часть Московского скоростного диаметра - 32-й километр МКАД. И один из наиболее сложных участков. Под кольцевой дорогой пройдет тоннель длиной 102 метра, фактически соединив Западное Бирюлёво и Битцу. По три полосы в каждую сторону и две полосы безопасности.

Чтобы не останавливать движение по основной магистрали - Московской кольцевой автодороге - строители создали специальный защитный экран: сконструировали искусственные насыпи, взяли множество труб, заполнили их бетоном и уложили их на данном участке, чтобы сделать его крепче. Только после этого начали прокладку самого туннеля. Сейчас основные работы уже завершены. Ведётся укрепление.

Здесь же строится съезд с внутренней стороны МКАД. В качестве основного материала рабочие используют монолитный железобетон. На сооружение уйдет более восьми с половиной тысяч кубов и две тысячи тонн арматуры. А благодаря современной технологии водители, проезжающие этот участок, не заметили неудобств - дорогу почти не перекрывали.

"Особенностью строения данной эстакады было то, что пролет 3,8, который строится непосредственно над МКАДом, над проезжей частью, выполняется методом конвейерно-тыловой сборки на специально собранном для этого стапеле с последующей продольной подвижкой в продольное положение. Это обеспечивает минимальные помехи движения", - пояснил Николай Попов, руководитель группы отдела по строительным работам.

Строительство этой части Московского скоростного диаметра закончено на 40%. Дорога пройдет над рекой Битцей, под Симферопольским шоссе и над Варшавским. В планах 4 эстакады, второй тоннель - в том числе под МКАДом - и один мост. В будущем же все это позволит связать 48 районов Москвы, в которых проживает более 5 миллионов человек. Причем, удобней станет не только автомобилистам, но и пешеходам. Вдоль всего шоссе обустроят тротуары, пешеходные зоны и переходы. Общая протяженность дорог почти 11 с половиной километров.

"Это соединит практически центр Москвы, многие районы разгрузятся. Будет безостановочное движение под МКАДом и вплоть до Варшавского шоссе. В составе объекта этого 4 эстакады, 2 тоннеля, строятся три новых переходных перехода, один реконструируется", - сообщил руководитель строительства Алексей Кандеев.

Движение запускают по частям. В начале августа открыли очередной участок - от Южной рокады до МКАД параллельно Каширскому и Варшавскому шоссе. Благоустроили прилегающую территорию, возвели шумозащитные экраны. Работы, несмотря на всю сложность, удалось завершить раньше срока — почти на пять месяцев.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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