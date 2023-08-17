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Путин и Собянин запустили движение по МЦД-3

15:00
  • четверг
  • 17 августа 2023

Диаметр связал Ленинградское и Казанское направления железной дороги

Сегодня запущено движение по третьей линии Московских центральных диаметров. Два первых работают в столичном регионе уже несколько лет и стали востребованы у пассажиров благодаря новым станциям, поездам и удобному расписанию.

МЦД-3 связал Ленинградское и Казанское направления железной дороги. Старт движению дали Владимир Путин и Сергей Собянин. Первый поезд стартовал со станции "Крюково" в Зеленограде.

"Сегодня мы подошли к историческому событию – открыть третий важный диаметр, который объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское направление и Казанское направление. Для этого проделана была колоссальная работа вместе с Российскими железными дорогами, с Московской областью при поддержке правительства Российской Федерации и вашим непосредственным контролем за этим большим проектом", – сказал Собянин.

Общая протяженность маршрута - 85 км. Всего на линии - 41 станция, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и другие МЦД. Поезда в часы пик будут ходить каждые пять-шесть  минут. Запуск линии на 15% разгрузит северный участок Люблинско-Дмитровской линии метро и на 8% - северный участок Калужско-Рижской линии и восточный Таганско-Краснопресненской.

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