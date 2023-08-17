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"Насилуют и убивают!": в Чехии раскритиковали украинских беженцев призывного возраста

15:40
  • четверг
  • 17 августа 2023

Украинцы предпочитают не работать в Европе, а жить на пособия

Украинские беженцы призывного возраста приезжают в страны ЕС только "насиловать и убивать". Об этом в интервью изданию CNN Prima заявил бывший президент Чехии Милош Земан.

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Напомним, что в минувшие выходные 18-летний украинский беженец изнасиловал 15-летнюю девушку в чешском городе Пльзене. По данным МВД, после изнасилования гражданин Украины попытался убить несовершеннолетнюю жертву, однако у него ничего не вышло.  

"Они могут воевать, но предпочитают насиловать и убивать в Чехии", - заявил Земан, чьи слова приводит "Российская газета".

При этом бывший президент республики подчеркнул, что украинские беженцы призывного возраста приезжают в страны ЕС, чтобы "избежать отправки" на фронт. По его словам, такие украинцы, которые якобы не способны держать в руках оружие, должны работать на европейских заводах по производству военной техники и высокоточных вооружений и поддерживать таким образом ВСУ.

Ранее польский социолог Хенрик Доманьский заявил, что население Польши устало от пребывания украинских беженцев на территории страны. По мнению социолога, такие настроения польских граждан объясняются недальновидной политикой местных властей, которые только за последние полгода увеличили расходы на содержание беженцев в несколько раз.  

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