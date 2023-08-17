Появились новые подробности взрыва возле АЗС в Махачкале

Погибли 35 человек

При взрыве возле автозаправочной станции в Махачкале большинство жертв погибли практически одномоментно. Об этом в четверг, 17 августа, рассказал руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Политик уточнил, что "люди погибли от тех травм, увечий, которые действительно были не совместимы с жизнью".

Меликов подчеркнул, что "если бы не работа экстренных служб, прежде всего пожарных, спасателей, МЧС, медиков, сотрудников МВД, которые провели оцепление этого района — тоже была непростая ситуация — то жертв было бы гораздо больше", сообщает РИА Новости.

После взрыва в Москву на лечение спецбортом МЧС доставили 16 пострадавших. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул: врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим необходимую медицинскую и психологическую помощь. Президент России Владимир Путин предложил властям Дагестана помощь федеральных ведомств.

По версии следствия, виновником трагедии является 34-летний Эльдар Насрулаев. Он устроил незаконный склад в автосервисе, где он хранил сто тонн аммиачной селитры. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

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