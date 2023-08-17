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Американский публицист Херш сделал новое заявление об украинском конфликте

18:21
  • четверг
  • 17 августа 2023

По его словам, планировавшееся "молниеносное весеннее наступление" Украины потерпело неудачу

Администрация Джо Байдена все еще не может признаться американцам в неудаче своего курса по Украине. Такое мнение высказал американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, однако конец уже близок несмотря на то, что нынешний президент США дает людям оценки, будто сошедшие со страниц комиксов". Публицист пояснил, что планировавшееся "молниеносное весеннее наступление" Украины потерпело неудачу. Но Киев продолжает заверять своих западных покровителей в обратном.

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Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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