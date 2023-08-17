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Херш: ЦРУ предупредило Госдеп о рисках провала контрнаступления ВСУ

15:56
  • четверг
  • 17 августа 2023

Украинская армия не добилась никаких результатов

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

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Журналист цитирует слова одного из сотрудников ЦРУ, согласно которым "это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору".

Источник Херша рассказал, что Блинкен мечтал о лаврах Киссинджера, сумевшего положить конец Вьетнамской войне — нынешний глава Госдепа хотел совершить нечто похожее в отношении конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что провал контрнаступления ВСУ привел к гибели свыше 120 тысяч украинских военных. По словам военного аналитика, такое "ужасающее" количество погибших является "неопровержимым" доказательством геноцида мужского населения на Украине.

По мнению ряда американских СМИ, проблема украинского наступления в том, что командиры неправильно принимали решения, а также переоценили возможности своей армии и западного вооружения. Журналисты отмечают, что, скорее всего, у ВСУ раньше закончатся бойцы, чем они достигнут промежуточных целей наступления.

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