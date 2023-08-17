ЭКОВАС объявило о готовности ввести войска в Нигер

Члены организации готовы к применению силы

Страны-участницы Экономического сообщества стран Западной Африки готовы к отправке военного контингента в Нигер для восстановления конституционного строя в стране. Об этом в интервью информагентству Reuters заявил комиссар ЭКОВАС по политическим делам Абдель-Фатау Мусаха.

"Все страны ЭКОВАС готовы внести вклад в резервные силы, которые могут войти в Нигер", - заявил Мусаха, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель организации подчеркнул, что интервенция в Нигер необходима для "восстановления" конституционного строя в африканской республике. По его словам, антисистемная смена власти, которая произошла в результате военного мятежа, является недопустимым проявлением волеизъявления "вооруженного меньшинства".

Ранее журналисты издания Le Monde сообщили, что, по данным анонимного источника из Африканского союза, большая часть стран-участниц международной организации выступает против военного урегулирования ситуации в Нигере. По данным издания, члены союза не согласны с позицией ЭКОВАС об интервенции африканской республики.

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