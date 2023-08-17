Собянин сообщил, что стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

Пассажирских мест будет в два раза больше

С запуском МЦД-3 стоимость поездок на сопоставимых маршрутах снизится до 3,5 раз. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, пассажирских мест в два раза будет больше, сократится в 1,5 раза интервал движения, и стоимость поездок снизится до 3,5 раза, что, конечно, очень и очень немаловажно", – отметил он.

Движение по третьей линии Московских центральных диаметров было запущено 17 августа. МЦД-3 связал Ленинградское и Казанское направления железной дороги. Старт движению дали Владимир Путин и Сергей Собянин.

Общая протяженность маршрута - 85 километров. Всего на линии - 41 станция, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и другие МЦД.

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