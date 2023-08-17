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Форум "Курс молодого бойца. Информационный фронт" пройдет в Волгоградской области

16:35
  • четверг
  • 17 августа 2023

Регистрация на мероприятие продлится до 10 сентября

С 11 по 15 октября 2023 года в Волгоградской области пройдет Всероссийский историко-просветительский форум "Курс молодого бойца. Информационный фронт".

Мероприятие, организованное Российским военно-историческим обществом, призвано объединить молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые занимаются созданием просветительского информационного контента интернете.

В рамках форума пройдут образовательные лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания, а также запланирована досуговая программа. Спикерами, в частности, выступят блогеры Дмитрий Пучков и Михаил Онуфриенко.

Регистрация на мероприятие продлится до 10 сентября на платформе АИС "Молодежь России".

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Форум "Курс молодого бойца. Информационный фронт"
Форум "Курс молодого бойца. Информационный фронт"
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