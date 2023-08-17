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Суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале

18:11
  • четверг
  • 17 августа 2023

В результате ЧП погибли 35 человек

Сегодня Басманный суд Москвы в закрытом режиме в целях безопасности обвиняемого Эльдара Насрулаева вынес решение об его аресте на два месяца до 14 октября.
Появились новые подробности взрыва возле АЗС в Махачкале

Он фигурант уголовного дела о пожаре на АЗС в Махачкале. Вечером 14 августа на станции техобслуживания автомобилей на окраине столицы республики произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости.

В результате ЧП погибли 35 человек, в том числе несовершеннолетние дети. Ещё 84 человека пострадали. Об аресте Насрулаева ходатайствовало следствие. Ему вменяется производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 10 лет.

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