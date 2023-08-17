Вашингтон пренебрегает потребностями американцев

Американские власти должны прекратить финансировать киевский режим. Об этом в интервью изданию The Hill заявил глава "Фонда наследия" Кевин Робертс.

"Пришло время прикрыть лавочку", - заявил Робертс, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава института подчеркнул, что Вашингтон финансирует Киев, пренебрегая первичными потребностями простых американских граждан. По его словам, такие некомпетентные решение Белого дома уже привели к "экономическому коллапсу" в США.

Он также добавил, что американские политики выделяют "колоссальные" деньги на поддержку Украины под предлогом защиты территориальной целостности бывшей советской республики. Однако недавние попытки ВСУ атаковать Москву указывают на обратное: киевский режим не защищает свой суверенитет, а стремится наносить удары исключительно по объектам критической инфраструктуры России, заключил глава фонда.

Ранее госсекретаря США Энтони Блинкена заявил, что Вашингтон в ближайшее время направит Киеву очередной пакет военной помощи в размере 200 млн долларов. По словам дипломата, в новый транш войдут снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"