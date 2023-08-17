Киев обвинил экс-президента Франции в сговоре с Россией

Высказывания бывшего президента Франции Николя Саркози относительно принадлежности полуострова Крым указывают на участие политика в "преступном сговоре" против Киева. Об этом на своей странице в Twitter написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Напомним, накануне экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что надежды киевского режима о возвращении в состав Украины Крыма являются всего лишь "несбыточными и иллюзорными" мечтами.

"Преступная логика экс-президента Франции вновь обнажила одну из фундаментальных причин сегодняшней войны", - написал Подоляк.

При этом президентский советник подчеркнул, что заявления некогда авторитетных политиков ведущих стран Европы об "истинной принадлежности" тех или иных "украинских" территорий якобы не имеют ничего общего с реальным положением дел в этих регионах. По его словам, никаких "новых территорий России" не существует.

Ранее глава "Фонда наследия" Кевин Робертс заявил, что американские власти должны прекратить финансировать киевский режим. По мнению главы исследовательского института, Вашингтон спонсирует Киев, пренебрегая первичными потребностями простых граждан США.

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