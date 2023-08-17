Aftonbladet: полиция разрешила сжечь Коран у посольства Ирана в Швеции

Священную книгу сожгут у здания иранской дипмиссии

Полиция Швеции в очередной раз выдала разрешение на проведение акции с "демонстративным сожжением" Корана, передает издание Aftonbladet со ссылкой на анонимный источник из правоохранительных органов Стокгольма.

Как отметили авторы публикации, уже завтра радикально настроенные по отношению к религиозным меньшинствам активисты планируют провести акцию с "демонстративным сожжением" священных писаний, в том числе и Корона.

"Полиция удовлетворила заявление о проведении собрания", - заявил изданию анонимный источник из полиции.

В издании уточнили, что активисты сожгут Коран прямо у здания посольства Ирана в Стокгольме.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что акты сожжения Корана в отдельных странах Европы являются "оскорбительными и неуважительными" провокациями. По мнению высокопоставленного дипломата, на территории ЕС нет места проявлениям актам "расизма" и "ксенофобии".

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