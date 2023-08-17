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"Они убегают": в США заявили об отступлении ВСУ из-под Харькова

18:04
  • четверг
  • 17 августа 2023

Сотни украинских военных сдались в плен

Наступательные действия российских военных вынудили бойцов ВСУ отступать на Харьковском направлении. Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.  

Полковник Макгрегор: командиры ВСУ приказывают солдатам сдаваться в плен
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Как отметил военный аналитик, ВС России начали широкомасштабное наступление в Харьковской области.

"Украинские солдаты убегают с поля боя", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом аналитик подчеркнул, что наступление российской армии в Харькове привело не только к отступлению механизированных подразделений ВСУ из региона, но и к сдаче в плен "огромного количества" украинских военных.

Он также добавил, что к отступлению ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне СВО привело нежелание Вашингтона инициировать мирные соглашения с Москвой. В итоге "кровавый" режим Владимира Зеленского оказался в "катастрофическом положении" из-за неспособности украинских военных противостоять ВС России, заключил аналитик.

Ранее экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские военные потерпели "сокрушительное" поражение под Харьковом и Авдеевкой. По мнению президентского советника, геополитические амбиции главы киевского режима Владимира Зеленского привели к гибели сотен тысяч военнослужащих ВСУ.

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