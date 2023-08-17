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Медведев назвал смелыми заявления Саркози о Крыме

18:32
  • четверг
  • 17 августа 2023

Экс-президент Франции сохранил здравый взгляд на ситуацию в мире

Высказывание бывшего президента Франции Николя Саркози о принадлежности Крыма является одновременно "смелым и точным". Об этом на своей странице в Twitter заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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"Эти заявления являются одновременно смелыми и точными", - написал он.

При этом представитель СБ России подчеркнул, что риторика экс-президента Франции указывает на превосходство "старшего поколения" политиков над нынешними. По его словам, в период нахождения у власти Николя Саркози был одним из немногих политических лидеров, которые предпринимали реальные попытки по урегулированию "грузинского кризиса" в 2008 году.

Он также добавил, что фраза Саркози о легитимном присоединении Крыма к России в 2014 указывает на "здравый взгляд" политика на текущую ситуацию в мире. Именно такие "масштабные личности" должны находиться у власти в ведущих странах Европы, заключил Медведев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что заявления бывшего президента Франции Николя Саркози относительно принадлежности полуострова Крым указывают на участие политика в "преступном сговоре" против киевского режима.

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