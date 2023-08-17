Швейцария намерена укрепить сотрудничество с НАТО из-за ситуации на Украине

Берн планирует увеличить оборонительный потенциал

Власти Швейцарии планируют укрепить военное сотрудничество с НАТО из-за эскалации кризиса на Украине, перед информагентство РИА Новости со ссылкой на официальный документ, опубликованный Федеральным советом страны.

"Развивая сотрудничество с НАТО армия страны сможет укрепить свой оборонный потенциал и внести свой вклад в обеспечение безопасности в Европе", - говорится в сообщении.

При этом в документе подчеркнули, что меры по укреплению сотрудничества с военно-политическим блоком были приняты из-за значительного ухудшения геополитической ситуации на европейском континенте. Уточняется, что в ближайшее время армия Швейцарии должна увеличить обороноспособность страны для успешного отражения атак "потенциального агрессора".

Как отметили в документе, в рамках сотрудничества с военными специалистами Североатлантического альянса будут анонсированы совместные учения и закупки "передовых" вооружений организации.

Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что власти страны ведут переговоры с НАТО об открытии в Женеве официального офиса организации для укрепления отношений с ООН. По мнению представителя внешнеполитического ведомства, присутствие специалистов военно-политического блока в стране позволит значительно укрепить международный авторитет Швейцарии.

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