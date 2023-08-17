Путин и Собянин открыли МЦД-3

Новый сквозной маршрут связывает Ленинградское и Казанское направление

Масштабный транспортный проект сегодня Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили вместе с губернатором Подмосковья и главой РЖД. Началось движение электропоездов по третьей линии Московских центральных диаметров - МЦД-3. Новый сквозной маршрут проходит через всю столицу и связывает Ленинградское и Казанское направление. Но главное - Московские диаметры дают начало развитию целой сети железных дорог в стране.

Тройной гудок. И вот уже поезд плавно набирает ход, унося первых пассажиров из Раменского в Зеленоград. Раньше, чтобы проделать этот путь, необходимо было совершить массу пересадок. Теперь же жителям Москвы и области сделать это гораздо проще. А главное - быстрее.

Все по высшим московским стандартам. Для этого пришлось не только заменить подвижной состав, но и переформатировать все станции. Всего их 38, 14 из которых соединены с метро, Московским центральным кольцом и пригородными поездами.

"Прежде всего, хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семеновича с реализацией еще одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и всеми, кто приезжает в город. Работает в городе. Живет в ближайшем пригороде. Что говорить, это, казалось бы, не такой протяженный маршрут, но востребованный, безусловно, сотнями тысяч людей. Я думаю, что там счет в конце концов пойдет на миллионы", - сказал Путин.

Цифры статистики говорят именно об этом. Два центральных диаметра, что уже функционируют в Москве, каждый день перевозят более миллиона человек. Хотя в самом начале, когда эти проекты только обсуждались, скептики говорили, что подобный транспорт не будет пользоваться успехом. Однако время показало, что столичные власти оказались правы, сделав ставку на развитие железнодорожной сети.

Собянин: МЦК, которое мы с вами открывали в 16-м году. Тогда были дискуссии, а нужно ли они вообще. Когда открывали 180 тысяч человек. А сейчас 620 тысяч ежедневно пользуются МЦК. И, конечно, без этой инфраструктуры, которая полностью интегрирована в метрополитен, конечно сложно представить себе транспортную инфраструктуру Москвы.

Путин: Хорошая часть получилась.

Собянин: Да, и, по сути дела, это был первый опыт превращения железных дорог в настоящий городской пассажирский транспорт. И помните, тогда мы подходили с Олегом Валентиновичем и просили у вас распоряжение по развитию центральных диаметров. И в 19-м году первые два диаметра были открыты.

В итоге сейчас диаметры стали неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. Всего их планируется построить пять. Три уже работают. Осталось два, из которых пятый самый сложный. Он должен будет соединить Ярославское и Павелецкое направления.

"Мы в свое время обсуждали и думали, реализовать его параллельно с МЦД-3 и МЦД-4. Но все предпроектные решения показали, что по действующей наземной инфраструктуре его запустить невозможно. Надо будет пройти под центром города 12 километров. Двумя тоннелями. Десять метров в диаметре каждый тоннель. И соединить эти два участка. Плюс, конечно, подъездные пути сделать. И это в значительной степени разгрузит центральные вокзалы Москвы и даст возможность проезда с севера на юг Москвы и с юга на север", - пояснил Собянин.

"Каждое открытие МЦД - это большое событие. Потому что качество поездки, возвращения домой - оно совершенно другое. 180 рублей или 65 - это огромная разница, которую человек сейчас платит. И самое главное - МЦД предполагает не только современный подвижной состав, но вся инфраструктура, благоустройство, парковочное пространство для огромного количества подмосковных городов меняется", - отметил Воробьев.

Более того, в перспективе к этой системе хотят подключить и поезда, которые следуют из ближайших к столичному региону городов. Для этого на конечных станциях центральных диаметров планируют организовать пересадочные хабы.

"У нас будет пять диаметров. Это означает десять направлений пригородного сообщения. Сегодня диаметры работают параллельно с пригородным сообщением дальнего назначения. В результате эти поезда не могут с большой частотой заехать в город. Мы с РЖД и коллегами из регионов прорабатываем вопрос на конце диаметров сделать хабы. И пассажиры из Тулы, например, доедут до Подольска и пересядут там на диаметры. За счет этого движение поездов участиться от двух до шести раз. Еще десять миллионов человек получат хорошую транспортную доступность", - рассказал Собянин.

Учитывая, что картой "тройка" уже пользуются во многих регионах, пассажиры смогут удобно и быстро добираться до Москвы. Еще одно важнейшее направление - развитие высокоскоростных железных дорог. Уже сейчас очевидно, говорят и мэр Москвы, и глава РЖД Олег Белозеров, что пассажирские и грузовые поезда необходимо пускать по разным веткам.

"Перевозка из Москвы в Санкт-Петербург идет не под кратчайшему пути, по кратчайшему это 670 километров, а мы едем сейчас 1100 километров. Более того, на сегодняшний момент все возможности уже исчерпаны", - сказал Белозеров.

Чтобы ситуацию улучшить, необходимо строительство высокоскоростных железных дорог для пассажирских поездов. Подобные проекты давно уже обсуждаются. В частности, речь идет о новой ветке от Москвы до Санкт-Петербурга, строительство которой президент сегодня поддержал.

"Конечно, этот проект скоростной железной дороги на первом этапе между Москвой и Санкт-Петербургом. Он обсуждается нами давно. Но мне кажется, именно сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации", - заявил Путин.

В итоге это позволит увеличить в несколько раз грузопоток, что пойдет на пользу развитию экономики. Оценят данный проект и пассажиры, которые смогут добираться из Москвы до Петербурга за два часа. А до Твери за рекордные 39 минут. Но это будет лишь первым этапом. Далее, подчеркивает Путин, высокоскоростные железные дороги будут протянуты в сторону Урала и юга страны.

"Если от Москвы до Адлера протащить. Это всего десять часов для тех, кто едет на юг. Нужно подключить сюда и Луганск, и Донецк. Нужно подключить сюда и Белоруссию. Минское направление было бы востребовано и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более, что мы хорошими темпами развиваем создание союзного государства", - отметил Путин.

В итоге, подчеркнул президент, эти проекты не только позволят, что называется, сшить всю страну в единое транспортное пространство, но и дадут толчок развитию всей российской экономике.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"