Путин назвал Москву эталоном по развитию общественного транспорта

Президент провел заседание по данной теме

Развитие общественного транспорта стало темой сегодняшнего заседания президиума Госсовета. Как отметил Владимир Путин, ежегодно в России автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и пригородные поезда перевозят более 14 миллиардов человек.

Президент поручил правительству сконцентрироваться на обновлении парка общественного транспорта во всех регионах, в том числе в новых. Он призвал опираться в этой работе на отечественную промышленность. Владимир Путин отметил - все больше людей предпочитают именно общественный транспорт как более быстрый, доступный и экономичный - это происходит, в первую очередь, там, где все виды транспорта грамотно увязаны в удобную систему.

"Таким примером, даже эталоном, можно сказать, безусловно, является столица России – Москва. То, что делается в Москве, безусловно, впечатляет – и не только масштабными перспективами, но, главное, реальными, видимыми достижениями столицы. Они радикально изменили само представление о том, как может развиваться современный общественный транспорт громадного мегаполиса, на деле доказали, что он способен стать комфортным, быстрым, даже высокоскоростным. Понимаю, что возможности столицы они, мягко говоря, отличаются от многих регионов Российской Федерации – это понятно. Но всё-таки опыт Москвы, который нарабатывался годами, колоссальный, и он полезен всем российским регионам, даже учитывая их особенности и текущую специфику. И для Москвы ещё десятилетие назад реализация таких амбициозных планов , – мы с Сергеем Семёновичем об этом говорили сегодня, – ещё совсем недавно казалась практически недостижимой целью, но здесь взялись за воплощение этих планов в жизнь и добились впечатляющих результатов. В огромной степени всё-таки результат зависит от стратегического, комплексного подхода, от правильно выбранного вектора развития, от грамотных управленческих решений, в том числе [дело] в тесной увязке градостроительных и транспортных задач", - сказал Путин.

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