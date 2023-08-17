Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей

Развитие сотрудничества между Москвой и Тегераном Владимир Путин обсудил сегодня по телефону с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Лидеры выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений и подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.

Темой разговора стали также вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учётом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества.

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