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Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

22:38
  • четверг
  • 17 августа 2023

Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей

Развитие сотрудничества между Москвой и Тегераном Владимир Путин обсудил сегодня по телефону с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Лидеры выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений и подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.

Темой разговора стали также вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учётом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества.

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