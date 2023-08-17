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Мишустину доложили о планах по запуску "Союза-5"

22:41
  • четверг
  • 17 августа 2023

Событие намечено на конец 25 года

Первый запуск ракеты-носителя "Союз-5" планируется в конце 2025 года - об этом Михаилу Мишустину доложили в Самаре, куда глава кабмина прибыл с рабочей поездкой.

Премьер осмотрел цеха "ОДК-Кузнецов". Компания входит в состав госкорпорации "Ростех". Она выпускает авиационные и космические двигатели. сейчас предприятие в процессе модернизации мощностей. Инвестиции составляют порядка 40 миллиардов рублей. Михаил Мишустин отметил: наша страна обладает всеми компетенциями в области газотурбинного двигателестроения.

А после премьер посетил ракетно-космический центр "Прогресс". Он занимает лидирующие позиции в сфере производства ракет-носителей среднего класса – как среди российских, так и среди зарубежных предприятий. Одна из последних разработок - малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д".

"Это вехи нашей истории. Ракетостроение сегодня в России – одно из ведущих в мире. Сейчас мы посмотрели блок и "Союза-5", и соответствующий "Амур-СПГ" элемент. Мы понимаем, что есть целый ряд перспективных исследований – это и ракеты на метановых двигателях, и, соответственно, ступени возвращаем", - отметил Мишустин.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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