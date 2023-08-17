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Reuters: госбанки Китая начали продавать доллары для стабилизации юаня

19:27
  • четверг
  • 17 августа 2023

Национальный банк КНР принял меры по спасению курса национальной валюты

Государственные банки КНР начали продавать доллары для обеспечения стабильного курса национальной валюты, передает информагентство Reuters со ссылкой на анонимный источник из крупнейшей денежно-кредитной организации Китая.  

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Как отметили авторы публикации, впервые аналитики заметили "подозрительную" активность государственных банков Пекина в период валютных торгов в Лондоне и Нью-Йорке. По данным экспертного сообщества, такая активность китайских банков может быть осуществлена лишь по приказу Национального банка страны.  

При этом аналитики издания подчеркнули, что на данный момент внутренний курс национальный валюты Китая значительно отличается от офшорного. Уточняется, что для преодоления "валютной ямы" крупнейшие денежно-кредитные организации страны приняли решение об активизации продажи иностранной валюты.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что решение стран БРИКС о создании новой валюты может привести к окончательному падению финансовой гегемонии Вашингтона. По мнению военного аналитика, такая инициатива России, Китая и Индии является откровенным "бунтом" против доминирующей на данный момент в мире финансовой системы США.

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