США ведут переговоры с террористами

Пятеро обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года могут избежать смертной казни, передает информагентство Associated Press со ссылкой на письма, направленные генеральной прокуратурой США родственникам погибших.

Как отметили авторы публикации, на данный момент сотрудники генеральной прокуратуры США ведут переговоры с предполагаемыми организаторами "страшнейших" терактов современности. Уточняется, что в случае успеха переговорного процесса все пять обвиняемых могут "избежать смертной казни".

"В таком случае вероятность смертной казни будет исключена", - цитирует информагентство отрывок из письма.

При этом авторы подчеркнули, что родственники погибших в трагедии 11 сентября 2001 года крайне недовольны таким решением американских властей.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически являются спонсорами терроризма. По мнению политика, на это указывают недавние атаки украинских военных на Крымский мост.

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