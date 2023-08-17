ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

AP: обвиняемые в терактах 11 сентября могут избежать смертной казни

19:50
  • четверг
  • 17 августа 2023

США ведут переговоры с террористами

Пятеро обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года могут избежать смертной казни, передает информагентство Associated Press со ссылкой на письма, направленные генеральной прокуратурой США родственникам погибших.  

СБУ признала ответственность за теракты против России с морскими беспилотниками
Патрушев объявил США де-факто спонсором терроризма

Как отметили авторы публикации, на данный момент сотрудники генеральной прокуратуры США ведут переговоры с предполагаемыми организаторами "страшнейших" терактов современности. Уточняется, что в случае успеха переговорного процесса все пять обвиняемых могут "избежать смертной казни".

"В таком случае вероятность смертной казни будет исключена", - цитирует информагентство отрывок из письма.

При этом авторы подчеркнули, что родственники погибших в трагедии 11 сентября 2001 года крайне недовольны таким решением американских властей.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически являются спонсорами терроризма. По мнению политика, на это указывают недавние атаки украинских военных на Крымский мост.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Трагедия 11 сентября 2001 года в США
Трагедия 11 сентября 2001 года в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.