Путин и Раиси обсудили расширение сотрудничества Москвы и Тегерана

Иран может стать полноправным членом БРИКС

Лидеры России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора обсудили расширение сотрудничества Москвы и Тегерана в рамках ШОС и БРИКС, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на опубликованную на официальном сайте Кремля расшифровку разговора.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах", - говорится в сообщении.

При этом в Кремле подчеркнули, что заинтересованность Ирана в сотрудничестве с Россией позволит Тегерану уже в ближайшее время стать полноправным членом БРИКС. Уточняется, что взаимодействие двух стран также будет осуществляться в рамках ШОС.

Помимо этого, лидеры двух стран подтвердили готовность к дальнейшему развитию двусторонних связей в рамках энергетического и торгового сотрудничества.

Ранее министр торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Амин заявил, что Москва и Тегеран намерены развивать сотрудничество в области судостроения, а также в сфере авиационной промышленности. По мнению высокопоставленного чиновника, расширение двустороннего сотрудничества позволят двум странам с легкостью противостоять экономическим рестрикциям стран Запада.

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