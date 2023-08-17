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Путин и Раиси обсудили расширение сотрудничества Москвы и Тегерана

20:33
  • четверг
  • 17 августа 2023

Иран может стать полноправным членом БРИКС

Лидеры России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора обсудили расширение сотрудничества Москвы и Тегерана в рамках ШОС и БРИКС, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на опубликованную на официальном сайте Кремля расшифровку разговора.   

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"В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах", - говорится в сообщении.

При этом в Кремле подчеркнули, что заинтересованность Ирана в сотрудничестве с Россией позволит Тегерану уже в ближайшее время стать полноправным членом БРИКС. Уточняется, что взаимодействие двух стран также будет осуществляться в рамках ШОС.

Помимо этого, лидеры двух стран подтвердили готовность к дальнейшему развитию двусторонних связей в рамках энергетического и торгового сотрудничества.

Ранее министр торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Амин заявил, что Москва и Тегеран намерены развивать сотрудничество в области судостроения, а также в сфере авиационной промышленности. По мнению высокопоставленного чиновника, расширение двустороннего сотрудничества позволят двум странам с легкостью противостоять экономическим рестрикциям стран Запада.

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