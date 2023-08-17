Собянин рассказал о работе наземного общественного транспорта в Москве

Мэр поделился опытом, как организовать перевозки на маршрутах с низкой пассажирской загрузкой

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в городе удалось отрегулировать работу наземного общественного транспорта. Сейчас выстроена система, при которой автобусные предприятия получают оплату за проезд только безналичными, в том числе по карте "Тройка". А график контролируют с помощью "Глонасса" и интеллектуальной транспортной системы.

Мэр поделился опытом, как удобно организовать перевозки на маршрутах с низкой пассажирской загрузкой. Методика применяется в Новой Москве.

"Когда прибавились достаточно большие территории с дачными посёлками, сельской местностью. Там не везде возможно устанавливать рейсовые автобусы. Мы проводим эксперимент такой условно маршрутки, это что-то смежное между маршруткой и системой такси. Когда на специально созданной информационной системе, с помощью искусственного интеллекта набирается количество заявок людей, которые хотят выехать из определенного района. Даётся задание автобусам маленькой вместимости, чтобы они выстроили маршрут так, как удобно людям и в то время, когда это удобно", - рассказал Собянин.

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