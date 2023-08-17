Бразилия стала вторым по величине импортером дизеля из России

Москва закрепила статус крупнейшего поставщика дизельного топлива

Бразилия только за текущий месяц импортирует порядка 235 тысяч баррелей нефтепродуктов из России в сутки, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на данные, опубликованные аналитической компанией Kpler.

Как отметили авторы публикации, текущие показатели импорта из России в Бразилию закрепили за Москвой статус крупнейшего поставщика дизельного топлива в южноамериканскую страну. Уточняется, что в прошлом месяце импорт российских энергоносителей в Бразилию был ниже на 25 процентов.

При этом аналитики издания подчеркнули, что такая ситуация сложилась из-за введения экономических рестрикций странами ЕС на экспорт энергоносителей из России. Именно нестабильность глобального рынка нефтепродуктов побудила власти Бразилии значительно увеличить импорт российского топлива, заключили в издании.

Ранее журналисты издания Bloomberg сообщили, что импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордного уровня за последние десять лет. По данным аналитиков издания, только за этот месяц китайские власти нарастили закупку нефти у энергетических компаний Ирана до 1,5 млн баррелей.

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