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Бразилия стала вторым по величине импортером дизеля из России

21:51
  • четверг
  • 17 августа 2023

Москва закрепила статус крупнейшего поставщика дизельного топлива

Бразилия только за текущий месяц импортирует порядка 235 тысяч баррелей нефтепродуктов из России в сутки, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на данные, опубликованные аналитической компанией Kpler.

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Bloomberg: импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордных объемов

Как отметили авторы публикации, текущие показатели импорта из России в Бразилию закрепили за Москвой статус крупнейшего поставщика дизельного топлива в южноамериканскую страну. Уточняется, что в прошлом месяце импорт российских энергоносителей в Бразилию был ниже на 25 процентов.  

При этом аналитики издания подчеркнули, что такая ситуация сложилась из-за введения экономических рестрикций странами ЕС на экспорт энергоносителей из России. Именно нестабильность глобального рынка нефтепродуктов побудила власти Бразилии значительно увеличить импорт российского топлива, заключили в издании.

Ранее журналисты издания Bloomberg сообщили, что импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордного уровня за последние десять лет. По данным аналитиков издания, только за этот месяц китайские власти нарастили закупку нефти у энергетических компаний Ирана до 1,5 млн баррелей.

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