Military Watch: ракетный комплекс ВС России "Искандер" представляет угрозу для НАТО

Москва может нанести альянсу ответный удар

Ракетный комплекс ВС России "Искандер" представляет серьезную угрозу для НАТО, передает издание Military Watch со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

Как отметили авторы публикации, на данный момент российские военные обладают значительными запасами дальнобойных ракет для систем залпового огня "Искандер". Уточняется, что большая часть арсенала предназначена для уничтожения командных пунктов НАТО.

При этом аналитики издания подчеркнули, что ударная мощь отечественного ракетного комплекса "Искандер" открывает ранее "неизвестные военные возможности".

В издании также добавили, что для противодействия "смертоносной силе" ракетных комплексов ВС России странам военно-политического блока потребуется значительно улучшить расположенные в крупнейших городах альянса системы ПВО.

Ранее журналисты немецкого издания Der Spiegel сообщили, что входящие в оборонительную систему ВС России минные поля являются самым эффективным оружием президента России Владимира Путина в зоне военной спецоперации. По мнению аналитиков, мины, расставленные российскими военными, превратили линию фронта в "непроходимую структуру".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"