ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Military Watch: ракетный комплекс ВС России "Искандер" представляет угрозу для НАТО

21:56
  • четверг
  • 17 августа 2023

Москва может нанести альянсу ответный удар

Ракетный комплекс ВС России "Искандер" представляет серьезную угрозу для НАТО, передает издание Military Watch со ссылкой на комментарии военных аналитиков.  

"Они убегают": в США заявили об отступлении ВСУ из-под Харькова
В ФРГ назвали минные поля самым эффективным оружием России в зоне СВО

Как отметили авторы публикации, на данный момент российские военные обладают значительными запасами дальнобойных ракет для систем залпового огня "Искандер". Уточняется, что большая часть арсенала предназначена для уничтожения командных пунктов НАТО.   

При этом аналитики издания подчеркнули, что ударная мощь отечественного ракетного комплекса "Искандер" открывает ранее "неизвестные военные возможности".  

В издании также добавили, что для противодействия "смертоносной силе" ракетных комплексов ВС России странам военно-политического блока потребуется значительно улучшить расположенные в крупнейших городах альянса системы ПВО.

Ранее журналисты немецкого издания Der Spiegel сообщили, что входящие в оборонительную систему ВС России минные поля являются самым эффективным оружием президента России Владимира Путина в зоне военной спецоперации. По мнению аналитиков, мины, расставленные российскими военными, превратили линию фронта в "непроходимую структуру". 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Оперативно-тактический комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический комплекс "Искандер"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.