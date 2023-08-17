ВС России успешно наступают на донецком и купянском направлениях

Последние данные о ходе СВО

В зоне СВО российские штурмовые отряды успешно наступают на донецком и купянском направлениях. За сутки подразделения группировок войск "Запад" и "Юг" улучшили положение по переднему краю, отметили в нашем Минобороны. Киевские боевики при этом потерпели значительные потери в живой силе и технике. Недосчитался противник и боеприпасов, которые предназначались для терпящих поражение ВСУ.

Станция Межевая – в 120 километрах к востоку от Днепропетровска. Точный ракетный удар пришелся по вагону в середине эшелона, который перевозил боеприпасы для ВСУ. Мгновенно началась детонация – в небо поднимается огромное огненное облако.

Тяжелый урон украинским формированиям наносит расчет гаубицы Д-30. Это уже Купянское направление. Пушка может вести прицельный огонь на расстоянии до 15 километров – уничтожать оборонительные сооружения, пункты управления, подавлять артиллерийские батареи неприятеля. Но на этот раз наши бойцы получили от операторов беспилотника координаты арсенала ВСУ.

Вот так контрнаступление ВСУ выглядит, что называется, "от первого лица" (см. видео). Группа националистов на бронеавтомобиле продвигается вперед, работает пулеметчик. Но всего секунда – прилет снаряда – и машина горит. Выжившие покидают салон. А на этом видео место эвакуации раненых украинских военных. Санитары еле успевают принять одну группу, тут же подходит еще одна машина.

За сутки потери противника на донецком направлении - более 300 человек. Уничтожены танк, три бронемашины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20.

Под Клещеевкой – к югу от Артемовска - расчет автоматического миномёта "Василёк" отражает атаку противника. Одно орудие "закрывает участок" местности протяженностью до 600 метров.

Возле села Работино в Запорожской области российские военные при поддержке тяжелых огнеметных систем, артиллерии и авиации отразили атаку аэромобильной бригады ВСУ. Здесь противник потерял около 200 бойцов убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера "Stryker", две БМП, артиллерийскую систему М777 производства США. Как часто происходит, есть и трофеи.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"