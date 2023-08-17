Лукашенко: Путин победит на предстоящих выборах

Действующему президенту России нет равных

Действующий президент России Владимир Путин одержит победу на предстоящих выборах. Об этом в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Думаю, что следующий президент в России будет Путин", - заявил Лукашенко, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что на данный момент у российского лидера нет ни одного "серьезного соперника", который мог бы составить ему конкуренцию на выборах в 2024 году.

Он также добавил, что Владимир Путин не планирует искать подходящего преемника на пост президента России. По его словам, найти кандидата на такую ответственную должность "крайне тяжело", поскольку потенциальный преемник должен обладать качествами, которые позволят продолжить текущий вектор развития страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вступит в конфликт на Украине при условии "агрессии" со стороны военнослужащих ВСУ. По мнению белорусского президента, такое развитие ситуации может привести к новой эскалации украинского кризиса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"