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Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в зоне Экспоцентра

07:11
  • пятница
  • 18 августа 2023

В результате инцидента никто не пострадал

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что минувшей ночью силами ПВО был уничтожен беспилотник при попытке пролета на столицу.

Как уточнил глава города, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, здание не получило значимых повреждений.

"Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы", - добавил мэр.

Как уточнили в Росавиации, ночью полеты во все четыре аэропорта Москвы временно ограничивались из соображений безопасности. В 4:30 ограничения были сняты.

11 августа система ПВО также ликвидировала беспилотник, который пытался атаковать Москву. Обломки упали в районе Карамышевской набережной. Никто не пострадал, серьезных разрушений не было.

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