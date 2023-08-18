При поддержке авиации и артиллерии

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях. Противник потерял 40 боевиков, бронетехнику и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", сообщили в Минобороны.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены около трех десятков артиллерийских позиций неприятеля, уничтожена польская самоходка "Краб". ПВО группировки "Восток" сбили три украинских дрона. На купянском направлении наши военные овладели двумя опорными и тремя наблюдательными пунктами врага.

Ракетные удары по военным объектам украинских боевиков нанесли наши штурмовики Су-25. Экипажи "Грачей" уничтожили замаскированные укрепрайоны и бронированную технику ВСУ.

Современные маневренные боевые машины точно поражают цель. После успешного выполнения задания - летчики отстреливают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром базирования. Все действия - отточены до автоматизма, за штурвалом - настоящие профессионалы

На угледарском направлении морские пехотинцы Тихоокеанского флота нанесли серьезный урон ВСУ. При поддержке авиации и артиллерии в районе Урожайного уничтожены две группы пехоты, минометный расчет, сорвана попытка ротации подразделений противника.

Десантно-штурмовые группы выводят из строя легкобронированную технику врага. Точно работают 57-миллиметровые крупнокалиберные зенитные пушки С-60, установленные на многоцелевых БТР. Конструкцию бойцы придумали сами в полевых условиях. Сверхманевренная артустановка молниеносно добирается до огневой позиции и эффективно поражает противника.

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