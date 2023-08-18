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На передовой наградили бойцов добровольческого батальона "Урал"

08:40
  • пятница
  • 18 августа 2023

Сформирован он был в Екатеринбурге

Прямо на передовой прошло награждение бойцов добровольческого батальона "Урал", который был сформирован в Екатеринбурге. В его состав входят воины, имеющие боевой опыт в вооруженных конфликтах, сообщили в Минобороны.

Медалями "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За боевые отличия", "За воинскую доблесть", а также знаками отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени - отмечены бойцы штурмового отряда, которые отличились на краснолиманском направлении.

Старшина роты был удостоен ордена Мужества.

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