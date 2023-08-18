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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:36
  • пятница
  • 18 августа 2023

Батарея гвардии старшего лейтенанта Владислава Кондалеева пресекла попытку ВСУ атаковать

Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных.

Батарея гвардии старшего лейтенанта Владислава Кондалеева пресекла попытку ВСУ атаковать наши позиции и поддержала огнём обороняющихся мотострелков. Получив координаты вражеских целей от расчета беспилотника, артиллеристы нанесли удар с закрытых позиций. Три бронемашины иностранного производства и более 20 боевиков были уничтожены.

Прапорщик Александр Фомин во время массированного минометного обстрела нашей колонны радикалами сумел вывести из-под огня автомобиль с боеприпасами для реактивной артиллерии, чем спас жизни российских военнослужащих и технику гаубичного дивизиона.

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