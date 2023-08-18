Полянский: Запад - прямой пособник военных преступлений Киева

России сегодня противостоит вся мощь НАТО

"Гора родила мышь" - такими словами охарактеризовал заместитель постпреда России при ООН поставки западных вооружений Украине, сообщает "ТВ Центр".

На заседании Совбеза Дмитрий Полянский подчеркнул: провал контрнаступления ВСУ продемонстрировал и несостоятельность мифа о непобедимой машине НАТО. Единственным результатом конфликта, в котором России противостоит вся мощь альянса, стали десятки тысяч убитых украинских солдат и сотни единиц уничтоженной западной техники. А запрещенные кассетные боеприпасы, поставленные Пентагоном, Киев использует для ударов по мирным районам Донецка. И ответственность за это несут спонсоры режима.

"Единственная их задача – террор в отношении гражданского населения. Вашингтон сам на протяжении десятилетий морализаторствовал и клеймил военными преступниками всех тех, кто применял этот тип боеприпасов. Получается, в вашей же собственной логике Зеленский и его подельники – военные преступники, а вы – его прямые пособники и сообщники, разделяющие всю полноту ответственности за совершенные и будущие злодеяния", - сказал дипломат.

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