Трампу по сумме четырех уголовных дел грозит 700 лет тюрьмы

Адвокаты просят суд перенести рассмотрение дела о штурме Капитолия

Адвокаты Дональда Трампа попросили суд перенести рассмотрение дела о штурме Капитолия на 2026 год, сообщает "ТВ Центр".

Защита экс-президента объяснила отсрочку тем, что процесс над одним из лидеров предвыборной гонки смотрелся бы как попытка властей устранить конкурента.

Тем временем сам Трамп отменил пресс-конференцию, на которой обещал обнародовать свидетельства о мошенничестве демократов на прежних выборах в штате Джорджия. Политик заявил: неопровержимые доказательства своей невиновности он представит в суде.

Первое заседание по делу состоится до 25 августа. По совокупности обвинений, выдвинутых против Трампа в рамках четырех уголовных дел, ему грозит более 700 лет тюрьмы.

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