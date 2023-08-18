В Ленинградском зоопарке появился на свет детеныш манула

В неволе это происходит крайне редко

Этому котенку уже 2,5 месяца, но он только сейчас начал выходить из домика, где родился. К огромному восторгу посетителей. Манул - настолько осторожное животное, что даже до конца не изучен. В дикой природе наблюдать за ним практически невозможно, численность достоверно неизвестна. Содержать их в зоопарке крайне сложно из-за хрупкого иммунитета и привередливой диеты - непременно с живыми грызунами.

Появление потомства манула - успех для зоологов. Этот дикий кот является символом Московского зоопарка - именно там впервые в мире добились их регулярного размножения. В Ленинградском зоопарке такой детеныш появился впервые за 16 лет! Когда выяснилось, что самка в положении, сотрудники даже ходить боялись мимо вольера. Лишь бы не потревожить.

"Мы смотрели всего буквально несколько раз - убедиться, что с ним все в порядке. И не было больше никаких контактов. Только приоткрывали крышечку, понимали, что он жив здоров. Ну и отлично, оставайся там", - говорит Юлия Гилицкая, ведущий зоолог Ленинградского зоопарка.

Больше всех пополнению рады дизайнеры вольеров - жилище манулов ремонтировали весной. Старались подойти к задаче творчески. О том, что его хозяйка в положении, еще не знали.

"Мы прямо подумали - а вдруг на перспективу? Вдруг здесь будут маленькие котята? Вот сделали такие ступенечки", - показывает Алексей Кононенко, дизайнер вольеров Ленинградского зоопарка.

Самка бдительно охраняет наследника от посторонних, во всех подозревает врагов и в любую минуту готова к прыжку. А вот котенок, кажется, уже понял, что бояться нечего. По ту сторону вольера - такие же дети.

Манул сейчас настолько популярен в Ленинградском зоопарке, что посетители скупили все сувениры с его изображением - от кружек и футболок до игрушек.

Маленького манула назвали Шу. В свои 2,5 месяца и с весом чуть больше килограмма он уже проявляет характер боевого дикого кота. Шипит на всех, кто ему не нравится. Правда, пока, говорят в зоопарке, получается не страшно, а смешно.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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