ВСУ вновь попытались атаковать дроном корабли Черноморского флота

Попытка отражена

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя. Об этом в пятницу, 18 августа, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве сообщили, что сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков" уничтожили украинский надводный беспилотник огнем из бортового вооружения.

Российские корабли продолжают выполнять поставленные задачи, цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ранее Служба безопасности Украины признала, что разработала морские беспилотники, которые использовались при недавних атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер "Сиг" у Керченского пролива.

1 августа сообщалось, что киевский режим предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Атака планировалась с использованием трех полупогружных безэкипажных катеров в юго-западной части Черного моря.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"