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WP: Конгресс выступил против помощи Украине из-за прогноза разведки

08:39
  • пятница
  • 18 августа 2023

В США слабеет вера в успех ВСУ

Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США о контрнаступлении украинской армии. Об этом в четверг, 17 августа, рассказали информированные источники.

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Как пишет The Washington Post, некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты контрнаступления.

К этому привела засекреченная оценка разведки США об украинском контрнаступлении, прогнозирующая, в частности, что вооруженные формирования Украины "не смогут дойти" до "ключевого" города Мелитополь в Запорожской области.

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш рассказал, что ЦРУ предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом. Журналист цитирует слова одного из сотрудников ЦРУ, согласно которым "это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору".

До того американские СМИ, комментируя провал украинского контрнаступления, писали, что командиры ВСУ неправильно принимали решения, а также переоценили возможности своей армии и западного вооружения. Скорее всего, у украинской армии раньше закончатся бойцы, чем они достигнут промежуточных целей наступления.

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