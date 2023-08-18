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Reuters: США одобрили передачу Украине F-16 Данией и Нидерландами

09:09
  • пятница
  • 18 августа 2023

Киев давно просит западные истребители

Американские власти дали согласие на передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине. Об этом в четверг, 17 августа, рассказали информированные источники.
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Как отмечает Reuters, эти государства направят истребители Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов управлению F-16.

В подтверждение агентство цитирует письмо госсекретаря США Энтони Блинкена властям Дании и Нидерландов, в котором он высказывает полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов квалифицированными инструкторами.

Ранее представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Украина до весны 2024 года не сможет получить американские истребители F-16. По словам спикера ВВС ВСУ, "безусловно, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении этих осени и зимы".

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил, что НАТО будет поддерживать Украину до ее победы, однако не сказал ничего определенного про поставки вооружения, в частности, истребителей, и о результатах контрнаступления.

Россия тем временем планирует вдвое увеличить мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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Американский истребитель F-16
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