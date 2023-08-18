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В Москве 18 августа может выпасть до 20% месячной нормы осадков

09:22
  • пятница
  • 18 августа 2023

На смену сухой жаркой погоде придут сильные дожди

Жаркая и душная погода ожидается в пятницу, 18 августа, в Москве — воздух прогреется до 30 градусов, но может выпасть до 20% от месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, "атмосфера может преподнести неприятные сюрпризы": скоротечные ливневые дожди, грозы.

Количество осадков по модельным оценкам может достигать 15 мм, а это почти 20% от месячной нормы августа, цитирует эксперта ТАСС.

Из-за грозы и сильной жары в столичном регионе действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Предупреждение действует до вечера пятницы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что из-за высоких температур погоды купальный сезон в столичном регионе будет продолжаться дольше обычного — даже в начале третьей декады августа в Москве можно будет купаться.

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