Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Возможны реальные успехи в делах

Овен

День принесет солидную прибыль представителям знака, задействованным в торговле. Если вы продаете украшения, предметы искусства, одежду – ждите притока покупателей.

Телец

Вы в последнее время мечтаете сделать свой дом красивее и изящнее. Сегодня вам удастся купить что-то особенное для интерьера или определиться с дизайном.

Близнецы

Представители этого знака в ударе: над вашими шутками сегодня будут смеяться даже лишенные чувства юмора люди. Это день легкого общения, флирта, написания легких текстов.

Раки

Если вам интересны деньги и карьера, сегодня звезды дают возможность выбрать направление, в котором вам будет интересно развиваться. Прелесть в том, что это будет правильный выбор!

Львы

Ваше Солнце сегодня в гармоничном аспекте с Лунным узлом, который отвечает за ваши жизненные цели. Подумайте на эту тему – вы сможете разобраться, чего хотите.

Девы

Двоякий день: с одной стороны, он готов принести реальные успехи в делах, которые вы не афишируете. С другой – вы можете погрузиться в мечты и ничего не сделать.

Весы

Вам сегодня нужно обязательно показать себя публике, чтобы собрать восхищенные взгляды и комплименты. День хорош для собеседований, свиданий, прямых эфиров.

Скорпионы

Вы осознаете прелесть сложившейся ситуации: в чем ее плюсы для вас. А еще сегодня вероятны новые знакомства с успешными людьми, на которых хочется равняться.

Стрельцы

Через девять месяцев некоторые представители знака могут стать родителями! Тех, для кого это неактуально, порадует приятный досуг, волнующая интересная экскурсия, покупка онлайн-курса.

Козероги

Если вы давно хотите купить или продать недвижимость, можете использовать сегодняшний день. Звезды помогут подобрать вариант. Правда, оформлять сделку лучше в сентябре.

Водолеи

Если вы мечтаете вступить в брак, сегодняшний день может принести предложение руки и сердца! Все остальные удачно пройдут тестирование или проведут важную встречу.

Рыбы

Вам звезды предлагают покупать сегодня товары для здоровья и красоты. Особенно это касается тех, кто серьезно относится к качеству одежды и обуви, составам косметики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"